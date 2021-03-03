Ailelere patates ve soğan desteği

Sinop'un Türkeli ilçesinde dar gelirli ailelere 15 ton patates ve 5 ton soğan dağıtıldı.

2021 Ocak ayında, Türkeli’deki 2 bin haneye meyve dağıtımı yaparak sosyal sorumluluk projesine imza atan Türkeli Belediyesi, bu kez de ihtiyaç sahibi ailelerin mutfak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla soğan ve patates desteğinde bulundu.

Aynı zamanda çiftçilere destek vermek üzere tedarik edilen 15 ton patates ile 5 ton soğanı, belediye ekipleri, 20 kilogramlık paketler halinde hazırlayarak, muhtarlıklarda kaydı bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılmak üzere Tümerkan Mahallesi Muhtarı Nazmi Özden’e, Gemiyanı Mahallesi Muhtarı Bülent Tan’a ve Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Halil Özcan’a teslim etti.

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