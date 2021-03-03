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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta çöpten elektrik ve kompost üretilecek

İHA

Sinop’ta çöpten elektrik ve kompost üretilecek

– Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, şehre 1. sınıf atık getirme merkezi, metan gazından elektrik üretim tesisi ile ön ayrıştırma ve kompost tesisi kazandırılacağını açıkladı. Sinop’tan çıkan çöpün geri dönüştürülerek değerlendirileceğini belirten Başkan Ayhan, yapılacak tesislerin bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Geri dönüştürülebilir ürünler bu merkezde toplanacak
Vatandaşın geri dönüştürülebilir ürünlerinin toplanacağı bir tesis için kararın meclisten geçtiğini söyleyen Barış Ayhan, “1. sınıf atık getirme merkezi adı altında bir merkez oluşturuyoruz. Meşedağı’nda bulunan katı atık bertaraf tesisimiz öncesinde geri dönüştürülebilir ürünlerimizi toplayacağımız, vatandaşın evlerindeki bütün ürünleri gelip bize bırakabileceği, sanayi sitesinin hemen kenarında ulaşımı çok kolay olan bir bölgede hayata geçiriyoruz. Çevreye duyarlılığımızı bu şekliyle bir kez daha göstermiş olacağız. Sinoplulardan da bunu rica edeceğiz. Kendileri imkan bulduğunda kendileri, bulamadığında biz vatandaşın evindeki geri dönüştürülebilir cam, plastik, ahşap, metal gibi ürünleri çöp olmaktan kurtaracağız. Onları tekrar ekonomiye kazandırmak adına aldığımız meclis kararıyla birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Çöpten elektrik üretilecek
Meşedağı’ndaki katı atık bertaraf tesisinde, çöpteki metan gazından elektrik üretileceğini belirten Başkan Ayhan, “Biz şu anda katı atık bertaraf tesisimizde inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Çok kısa süre içinde Haziran ayında Sinop’taki organik çöpümüzün içerisindeki metan gazının havaya karışmasını engelleyeceğiz. Onu depolayacağız ve ondan elektrik enerjisi üreteceğiz. Bu ikinci aşaması” diye konuştu.

Ön ayrıştırma ve kompost üretimi
Atılan çöpün en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini belirten Ayhan, “Üçüncü aşamada belediye meclisimizin ve iller bankasından ön ayrıştırma ve kompost tesisi kurmak içinde yetkimizi aldık. İnşallah en kısa sürede bunun ihalesini yapacağız ve Sinop’taki halkımızın üretmiş olduğu çöpü en ince ayrıntısına kadar, geri dönüştürülebilir en ufak parçasını içinden ayrıştıracak şekilde onu tekrar ekonomiye kazandıracağız. Hem yığınlarımızı minimize etmiş olacağız hem de çöpümüz içerisindeki o çok değerli geri dönüştürülebilir ürünlerimizi ekonomiye tekrar döndürmüş olacağız” şeklinde konuştu.

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