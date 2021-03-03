Başkan Ayhan'dan vatandaşlara uyarı

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, pandemi kurallarına uymaları konusunda Sinoplu vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Mümkün olduğunca evlerimizde kalalım, kalabalık ortamlara girmekten kaçınalım” dedi.

Sağlık Bakanlığı 81 il için Kovid19 risk haritası hazırladı. Haritaya göre Sinop çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kodla işaretlendi. Kovid19 Risk Haritasını değerlendiren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, bu günlerin hep birlikte toplumsal bilinçle atlatılacağını vurguladı. Ayhan, "Bakanlık tarafından açıklanan haritaya göre çok yüksek riskli illerden biri olmak bizi ziyadesiyle üzdü. Virüsün yayılma hızı ve etkilerini göz önünde bulundurduğumuzda vatandaşlarımızın bir önceki güne göre daha fazla tedbir almaları önem arz ediyor. Mümkün olduğunca evlerimizde kalalım, kalabalık ortamlara girmekten kaçınalım. Ziyaretlerimizi erteleyelim, misafir kabul etmeyelim. Maske mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte daha hassas davranmalarını rica ediyor, haritadaki kırmızı rengin bir an önce maviye dönmesini umuyorum. Bugünleri hep birlikte toplumsal bilinçle atlatacağız" diye konuştu.

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