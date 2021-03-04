Sinop’ta pandemi akrabaları özletti, komşuluğu öğretti

– Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan listede kırmızı renkle gösterilen ‘çok yüksek riskli’ iller kategorisinde yer alan Sinop’ta vatandaşlar pandemide akrabalarına hasret kaldıklarını, komşuluk ilişkilerinin ise bu dönemde geliştiğini dile getirdi.



“Kızımı göremiyorum”

Tahir Özcan, “Dışarıda olmaya hasret kaldım. Gezip dolaşmaya hasret kaldım. Hafta sonları dışarı çıkmaya hasret kaldım. Torunlarım yok ama kızımla görüşemiyorum. Kızım Ankara’da gelemiyor. Ben oraya gidemiyor böyle kaldık” dedi.



“Babam da virüsten öldü”

Ahmet Göktepe, “Sevdiklerimize hasret bıraktı. Sevdiklerimizi yaşlılarımızı elimizden aldı. Çok kişi kaybedenimiz var. Tabi onları özlüyoruz. İnşallah bu virüsü kaybedelim bitirelim. Tabi bunun için en önemli kural maske, temizlik ve mesafe. Bunu böyle yok ederiz yoksa elimizi kolumuzu sallayarak bana bir şey olmaz diyerek olmaz. Bak sevdiklerimiz gitti. Babam da gitti. Çok arkadaşımızın babası da gitti. Hep bu virüsten öldü. Babam da virüsten öldü. Biz bunlara uymazsak daha çok bu olayı yaşarız” diye konuştu.



“Niye böyle bu millet”

Nezihe Tancıl, “Sinop'ta kimisi uyuyor kimisi uymuyor. Balkonda oturuyorum bakıyorum. Doğru düzgün hiç mesafe yok. Niye böyle millet ben bilmem. Geliyor İstanbul’dan birisi bulaştırıp gidiyor işte. Memlekete gitmedim korkumdan. Mersin’de de var. Çocuklar dışarı gidecek okula gidecek boş ver evimde oturayım dedim. Ne kimseyle görüşüyorum ne de kimse geliyor“ şeklinde konuştu.



“Hısım akrabana gidemiyorsun”

Gülsüm Kaya, “Çıkıp gezemiyoruz çok fazla. Tatile gidemiyorsun, bir yere gidemiyorsun. Hısım akrabana gidemiyorsun. Maskelerden sıkıldık artık. Kurallara uyan var uymayan var. Yine kırmızı noktada Sinop” ifadelerini kullandı.



Pandemide komşuluk ilişkileri gelişti

Salih Yılmaz, “Biz iş icabı çıkıyoruz ama tabi çok şeyi özlüyoruz. Lokantalarımız kapalı, kahvehanelerimiz kapalı iş yerlerimiz kapalı. Her taraf kapalı. Öğrettiği şeylerde var tabi. Komşuluk ilişkileri biraz daha sıkı fıkı olmaya başladık. Komşuluk ilişkilerini gerçekten geliştirdi. Herkes birbirinin derdine koşuyor. Birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. O yünden çok faydaları oldu” sözlerine yer verdi.



“Kendimizi biraz kenara çekmemiz lazım”

Yaşar İnan, “Bu hastalık böyle serbest bırakırlarsa biraz zor biter gibime geliyor ve daha çok kişilere bulaşır, çok kişiler de ölür. Normalleşmek için biraz daha beklemeleri lazımdı ben bunun kanaatindeyim. Kendi iyiliğimiz için çoluğumuz çocuğumuz için biraz kendimizi kenara çekmemiz lazım. Biz 5060 yaşında olmuşuz önemli değil ama gençlerimiz var çoluğumuz çocuğumuz var onları korumak gerekir” sözleriyle kendini anlattı.

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