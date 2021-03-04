Sinop’ta çiftçiler 31,9 milyon TL desteklendi

Sinop’ta çiftçilere 2020 yılında çeşitli kalemlerde 31,9 milyon TL destek sağlandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, çiftçilere 6 milyon 436 bin TL ‘kırsal kalkınma yatırımları desteği’, 14 milyon 288 bin 570 TL ‘hayvansal üretim desteği’, 10 milyon 328 bin 940,26 TL ‘bitkisel üretim desteği’, 882 bin TL ‘su ürünleri desteği’ ve 58 bin TL ‘diğer destekler’ adı altında 2020 yılında toplam 31 milyon 993 bin 510,26 TL destekleme ödemesi yapıldı.

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