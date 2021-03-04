Sinop’ta 'mavili günler' kampanyası

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Kırmızıyla gösterilen ‘çok yüksek riskli’ iller kategorisinde yer alan Sinop’ta rengin maviye dönmesi için belediyeler ve kamu kurumları harekete geçti.

Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak adına sosyal medyadan kampanyalar başlatıldı. Sinop Belediyesi 'Yaşamın ta kendisidir mavi' diyerek vatandaşları tedbirlere uymaya çağırdı. Belediye tarafından yapılan paylaşımlarla pandemi öncesi eski günler hatırlatıldı. “Maskesiz anılar biriktirebilmek için, milli bayramlarımızı yine coşkuyla kutlayacağımız günler için; maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet edelim” çağrıları yapıldı

Sinop Valiliği tarafından da ‘Mutlu şehre mavi yakışır’ adıyla bir kampanya başlatıldı. Normalleşme sürecinde kırmızıdan maviye geçebilmek için vatandaşın desteği istendi. ‘Sinop mavisiyle güzel’, ‘Birlikte başaracağız Sinop’, ‘Hep birlikte mavili günlere’ mesajları yaygınlaştırılmaya başlandı. Sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturmak üzere çalışmalara başlandı.

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