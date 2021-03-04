Boyabat’ta 1 köy karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde, korona virüsü tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kartaloğlu köyünde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina tedbirleri uygulanacağı belirtilirken virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, söz konusu köye giriş ve çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.