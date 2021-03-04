Boyabat Belediyesi’nden “Baharda Boyabat” temalı fotoğraf yarışması

Boyabat Belediyesi fotoğraf tutkunları için ‘Baharda Boyabat’ temalı fotoğraf yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

6 Mart tarihinde başlayacak ve bir ay sürecek olan yarışma, 6 Nisan Salı günü saat 24.00’te sona erecek. Teması ‘Baharda Boyabat’ olacak yarışma ile Boyabat’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin estetik değerlerle sanatsal olarak yorumlanması, yurtiçi ve yurt dışında tanıtımının yapılması amaçlanıyor. Ayrıca doğal ve turistik değerlerin farkındalığının artırılması ve fotoğrafçılık sanatına teşvik ve destek sağlanması da belirlenen amaçlar arasında bulunuyor.

Diğer yarışmalardan farklı olarak; jüri tarafından belirlenen ilk 4 fotoğraf, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve Boyabat Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanarak 1 hafta boyunca halk oylamasına sunulacak ve sıralamayı oylamaya katılan vatandaşlar belirleyecek.

Yarışma başvurusu ile tüm ayrıntılara Boyabat Belediyesi'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Yarışmanın ödülleri ise, “1. seçilen fotoğraf: 3 bin TL, 2. seçilen fotoğraf: 2 bin TL, 3. seçilen fotoğraf: 1000 TL, 4. seçilen mansiyon: 500 TL, 5. seçilen Abat Şehir Özel Ödülü: 300 TL, 6. seçilen Jüri Özel Ödülü: 300 TL” olarak belirlendi.

Yarışmada Seçici Kurul: Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Sarıağaççayı İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Resim Öğretmeni Ünal Karaca, Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu Resim Öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu ile Boyabat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Resim Öğretmeni Ayşe Karaca’dan oluşuyor.

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