Türkeli’de virüse karşı 100 kişilik denetim ekibi sahaya indi

Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına alınan tedbirler kapsamında il genelinin ‘kırmızı’dan ‘mavi’ye dönmesi için Türkeli ilçesinde 100 kişiden oluşan denetim ekibi çalışmalarını sıklaştırdı.
Türkeli ilçesinde korona virüse karşı ‘dinamik denetim süreci’ başladı. Kontrollü normalleşme döneminde ilçede 100 kişiden oluşan denetim ekibi denetimlerini sıklaştırdı. Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Su, ilçeye bağlı Güzelkent köyündeki denetimlere katıldı.
Güzelkent’te vatandaşları selamlayan Kaymakam Kini, Sinop’un korona virüsü risk haritasında ‘kırmızı’dan ‘mavi’ye dönmesi için herkesi duyarlı olmaya, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.