Sinop’ta mesafeler spora engel değil

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun derslerine katılım sağlayarak sporu sevdiriyor.

Korona virüsü pandemisinde öğrencilerin hareketsiz yaşam biçiminin ortaya çıkması nedeniyle Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni bir projeye imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği başlatılan “Mesafeler Spora Engel Değil” projesi kapsamında Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve oyun derslerine katılım sağlıyor.



Online beden eğitimi dersi işleniyor

Sinop’ta ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni bulunmadığı göz önüne alınarak pilot okullarda yürütülen proje kapsamında 4. sınıftaki öğrenciler sınıf öğretmenleri ile canlı derse katılım sağlıyorlar. Projede Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından Kovid19 hakkında bilgilendirmeler yapılırken, fiziksel etkinlikler işleniyor ve sağlıklı beslenmenin önemi, ‘Sporcu Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ projesi, olimpiyat ruhu, FairPlay gibi konular da öğrencilere anlatılıyor.

Haftada 2 saat uzaktan bağlantı ile gerçekleştirilen derslerde öğrencilerin fiziksel hareketliliğini koruması ve ev ortamında sporla sağlıklı ve hareketli kalmaları amaçlanıyor.

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