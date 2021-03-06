Sinop’ta yeni bir deniz canlısı keşfedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta yeni bir deniz canlısı keşfedildi

İHA

Sinop’ta yeni bir deniz canlısı keşfedildi

Bilim dünyası bugüne kadar keşfedilmemiş bir denizel yassı kurt türünü Sinop’ta buldu. Türün adı Sinop şehrine atfen "cryptocelis Sinopae" olarak belirlendi.
Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun ve ekip arkadaşları Sinop Yarımadası ve civarında dağılım gösteren turbellaria/polycladida (yassı kurt) türleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda saptanan yassı kurt türlerinden bir tanesi bilim dünyası için ilk kez adlandırılıp tanımlandı. Sinop’ta bulunan türün adı cryptocelis Sinopae olarak belirlendi.

İlk kez Sinop kıyılarında keşfedildi
Yürütülen çalışmadan söz eden Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun, “Bu çalışma Sinop Yarımadası ve civarındaki istasyonları kapsayan bir çalışmaydı. Örnekler yürütücüsü olduğum bir TÜBİTAK projesi kapsamında toplandı. Midye yatakları üzerinde yaşayan omurgasız canlıları tespit etmek için 5 istasyonda çalıştık. Biz söz konusu makalede polycladida (platyhelminthes yassı kurtlar) türlerini yayınladık. Yassı kurtların tür çeşitliliğini incelerken bunlardan bir tanesinin şimdiye kadar tanımlanmış türlerden hiçbirine uymadığını fark ettik. Daha sonra meslektaşlarım Tunus’tan Dr. Mehrez Gammoudi ve Arjantin’den Dr. Verónica Natalia Bulnes ile inceleyerek bunun bilim dünyası için yeni bir tür olduğunu tespit ettik. Bu türü Sinop kıyılarından bulduğumuz için, ayrıca yıllardır Sinop’ta çalıştığım ve Sinop’u çok sevdiğim için, Sinop’a atfetmek istedik ve cryptocelis Sinopae olarak adlandırıp tanımlayarak bilim dünyasına kazandırdık” dedi.
Bulunan yeni türün özelliklerinden söz eden Doç. Dr. Kurt Coşkun, “İnsanların görebileceği boyutlarda değiller. Turbellaria türleri çok ufak birkaç milimetreden santimetrelere varacak boyutlardalar. Geneli çok ufak boyutlu olan deniz tabanında yaşayan türler. Bizim saptadığımız türün ilk tespit edildiği yer Sinop fakat öngörümüz bütün Karadeniz kıyılarında, en azından Karadeniz’in ekosistem rejimini düşündüğümüzde, ülkemizin Karadeniz kıyılarında dağılımı olabileceği yönünde” diye konuştu.

Daha önce kaydedilmemiş 5 farklı türe de rastlandı
Polycladida türleri ile ilgili çalışmaların Karadeniz için sınırlı sayıda ve yeni olduğunu belirten Doç. Dr. Kurt Coşkun, “Karadeniz’de Ukrayna ve Gürcistan’dan çalışmalar var. Bu bağlamda Türkiye’nin Karadeniz kıyılarındaki ilk kapsamlı çalışma oldu. Yeni türün dışında 5 yassı kurt türünün daha saptandığı çalışmada echinoplana celerrima ve leptoplana mediterranea tüm Türkiye ve Karadeniz için, leptoplana tremellaris, prosthiostomum siphunculus ve pleioplana okusi ise Türkiye’nin Karadeniz kıyıları için ilk kez kaydedilmiş oldu” şeklinde konuştu.

Türk bilim insanları araştırıyor
Sözlerini sürdüren Doç. Dr. Kurt Coşkun, “Bu yaptığımız çalışma Sinopae ismiyle öne çıktı fakat bu tip keşifler bizler için yeni değil, çok sayıda omurgasız türü Türk bilim insanları tarafından literatüre kazandırılıyor. Üniversitemizde ve bölümümüzde de çeşitli taksonomik çalışmalar yapıldı ve yeni türler tanımlandı. Ayrıca devam eden çalışmalarımız da mevcut. Bunlar ülkemizin ve evrensel düşünürsek denizel veya karasal ekosistemin biyolojik çeşitliliğinin bilinmesi adına çok önemli. Ne kadar çok çalışma yapılırsa biz kendi zenginliklerimizi, biyolojik envanterimizi o kadar iyi tanırız” ifadelerini kullandı.
Üç farklı kıtadan ve ülkeden araştırmacıların ortak çalışması sonucu hazırlanan bu makale deniz bilimleri alanındaki saygın dergilerden “Mediterranean Marine Science”da yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop Belediyesi’nden ‘yol kapatma’ açıklaması
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi’nden ‘yol kapatma’ açıklaması
Sinop’ta mesafeler spora engel değil
YEREL HABERLER Sinop’ta mesafeler spora engel değil
Türkeli’de virüse karşı 100 kişilik denetim ekibi sahaya indi
YEREL HABERLER Türkeli’de virüse karşı 100 kişilik denetim ekibi ...
"Tapulu arazimiz" deyip yolu kapattılar
YEREL HABERLER "Tapulu arazimiz" deyip yolu kapattılar
Boyabat Belediyesi’nden “Baharda Boyabat” temalı fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Boyabat Belediyesi’nden “Baharda Boyabat” temalı ...
Sinop’ta virüse karşı bin kişilik denetim ekibi sahaya indi
YEREL HABERLER Sinop’ta virüse karşı bin kişilik denetim ekibi ...
Güzelkent’te Şehitlik Anıtı ve çevresi güzelleşiyor
YEREL HABERLER Güzelkent’te Şehitlik Anıtı ve çevresi güzelleşiyor
Boyabat’ta 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Boyabat’ta 1 köy karantinaya alındı
Sinop’ta 'mavili günler' kampanyası
YEREL HABERLER Sinop’ta 'mavili günler' kampanyası
Sinop’ta çiftçiler 31,9 milyon TL desteklendi
YEREL HABERLER Sinop’ta çiftçiler 31,9 milyon TL desteklendi
Sinop’ta pandemi akrabaları özletti, komşuluğu öğretti
YEREL HABERLER Sinop’ta pandemi akrabaları özletti, komşuluğu ...