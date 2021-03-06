Türkeli’de çatı yangını korkuttu

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Hasan Özcan Caddesi üzerindeki MustafaOsman Demirel'e ait 5 katlı apartmanın çatı katında gece saat 03.00 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu apartmanın çatı katında hasar oluştu.

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