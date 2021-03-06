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Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir

DHA

Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP Valisi Erol Karaömeroğlu, Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen `yüksek riskli iller´ arasında yer alan kentte denetimlerde bulundu. Esnafa ve şoförlere maske, hijyen ve mesafe uyarılarında bulunan Vali Karaömeroğlu, "Bu mücadeleyi Sinoplular ile birlikte beraber kazanabiliriz. Komşu ziyaretlerini erteleyelim, kurallara dikkat edelim. Tek mücadele silahımız tedbir" dedi.
Koronavirüs risk haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Sinop´ta normalleşmeye dair ilk adımlardan biri olan cumartesi kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar sahil, park ve bahçelere yönelince, kentte denetim ve kontroller sıklaştırıldı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu´nun yanı sıra, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, kurum müdürleri ve oda başkanları kentte denetimlerde bulundu. Vali Karaömeroğlu katıldığı denetim esnasında esnafa ve şoförlere sık sık maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.
`BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ´
Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, "Denetimlerimizi tematik denetimlere yoğunlaştırdık. Her gün bir denetim konusu var. Bugün umuma açık yerlerde denetim konumuz içerisindeydi. Her gün bir tematik konuda denetleme yapacağız. Bir gün araçlara, bir gün umuma açık yerlere olmak üzere denetimlerimiz devam edecek. Bugün de bu tematik denetimimizin ilk günüydü. Kafe, restoranlar, kıraathane gibi umuma açık yerleri denetledik. Biliyorsunuz son günlerde vaka sayılarımızın artışıyla beraber kırmızı seviyeye yükseldik. Bundan da bir an önce çıkabilmek için el birliği ile beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi Sinoplular ile birlikte beraber kazanabiliriz. Bunun için maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edelim. Tek mücadele silahımız tedbir" dedi.
`KOMŞU ZİYARETLERİNİ ERTELEYELİM´
"Bu mücadeleyi hep beraber kazanabiliriz" diyen Vali Karaömeroğlu, "Vatandaşlarımızdan şunu özellikle rica ediyoruz. Mecbur kalmadıkça iller arası seyahatlerini bir süre ertelesinler. Dışarıda umuma açık yerlerde dikkat etsinler. Her vatandaş oto kontrolünü sağlamadıkça biz bu mücadeleyi kazanamayız. Herkes kurallara uymalı. Bu mücadele ancak birlikte kazanılabilir. Ev, komşu ve taziye ziyaretlerini ay sonuna kadar erteleyelim. Şehirler arası seyahatleri mecbur olmadıkça yapmayalım. Komşu ziyaretlerini erteleyelim. Artış devam ederse ekstra bazı önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama ben bu işi birlikte kazanacağımıza inanıyorum. Sinop şu an el ele vermiş, kırmızıdan çıkmaya inanmış görünüyor" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-03-06 16:02:03

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