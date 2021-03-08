Türkeli’de çam kese böceği ile mücadele başladı

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü, ormanların en büyük zararlılarından biri olan çam kese böceği ile hem biyolojik hem de mekanik mücadeleye başladı.

Ormanlık sahalarda sıklıkla görülen ve içinde bulunduğumuz aylarda keselerin belirginleşmesi ile vatandaşların dikkatini çeken çam kese böceği ile mücadele hız kazandı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Türkeli Merkez Şefliği ekipleri, çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek gelişmesini engelleyen ve artım kayıplarına neden olan çam kese böceği ile biyolojik ve mekanik mücadele kapsamında, çam ağaçlarında çam kese böceğinin bulunduğu keseleri keserek, 7 adet yapılan tel kafeslere bırakıyor.

Türkeli Merkez Şefi Erman Yiğit Yılmaz, Türkeli’nin sahil kesimlerindeki çam ormanlarında yapılmaya başlanan ve çalışmalar kapsamında, çam kese böceğine karşı uygulamaya alınan biyolojik ve mekanik savaş metotları ile ormanların korunması ve başarılı sonuçlar alınması amaçlandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.