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Vakaların 4 kat arttığı Sinop'ta 'ayaküstü sohbet' uyarısı İş yerleri önlerindeki masa ve sandalyeler ise kaldırılacak İl ve ilçe girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak

İHA

Vakaların 4 kat arttığı Sinop'ta 'ayaküstü sohbet' uyarısı İş yerleri önlerindeki masa ve sandalyeler ise kaldırılacak İl ve ilçe girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak

Vaka artış hızında en yüksek, vaka yoğunluğunda ise ikinci il olan Sinop’ta vatandaşlar ayaküstü bina ve iş yeri önlerinde 'ayaküstü sohbet etmemeleri' konusunda uyarılacak.
Şehirde vaka sayılarının 4 kat artması nedeniyle toplanan Sinop Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yükselişin önlenmesi adına ek tedbir kararları çıktı. İl genelinde tüm iş yeri, bina önleri ve girişlerinde, iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta durarak sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi gibi sosyal mesafenin ihlal edildiği kalabalığa/kümelenmeye sebep olabilecek ayaküstü sohbetlerin yapılmaması için Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerekli uyarıcı bilgilendirici faaliyetlerin yapılmasına karar verildi.
Fiziksel mesafe konusunda yaşanan aksaklıkları önlemek için il genelinde faaliyet gösteren işletmelerin cadde ve sokaklarda yol kenarı, kaldırım, dükkân önü vb. yerlere masa, sandalye, tabure, sehpa, bank vb, koymalarının engellenmesine koyulanların ise işletme sahibince kaldırılmasına, kaldırılmaması halinde Belediye Başkanlıklarınca kaldırılmasının sağlanmasına karar verildi.
İl ve ilçe girişlerinde 24 saat HES kodu sorgulaması yapılmasına devam edileceği duyuruldu. Alınan kararlara yönelik yaşanan ihlallere gerekli işlemin yapılacağı bildirildi.

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