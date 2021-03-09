Boyabat’ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi

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– Sinop’un Boyabat ilçesinde yapımı devam eden bölgenin en büyük modern hayvan pazarında inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Boyabat Belediyesi iş birliği ile Kırsal Kalkınma (İFAD) projesi kapsamında hayata geçirilen tesis tamamlandığında 500 büyükbaş,1000 küçükbaş hayvan satış alanı ve idari üniteleri bünyesinde barındıracak.

İnşaatında sona gelinen tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Bölgenin önemli hayvancılık merkezi olacak modern hayvan pazarı inşaatının bitmesiyle üreticilerimize önemli destek sağlamış olacağız. Boyabat Belediyemiz ile paydaş olduğumuz bu güzel hizmetin bölge ve ilimiz çiftçilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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