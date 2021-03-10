Kayıp köpeğini bulana para ödülü verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp köpeğini bulana para ödülü verecek

DHA

Kayıp köpeğini bulana para ödülü verecek


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta bir ay içerisinde 3 köpeği kaybolan Hasan Çorum (40), bu durumun rastlantı olamayacağını belirterek, çalan ya da satın alan kişilerin geri getirmesi halinde para ödülü vereceğini vadetti. Son olarak 5 gün önce 'Fındık' adını verdiği köpeğinin kaybolduğunu ifade eden Çorum, bu köpeğini kendisine getirene bin, kimden aldığını söyleyene ise 5 bin TL ödül vereceğini söyledi.
Osmaniye Mahallesi´nde oturan Hasan Çorum´un evinin bahçesindeki kulübesinde zincirle bağlı olan `Fındık´ isimli köpek, 5 Mart´a kayboldu. Çorum, köpeğini göremeyince mahallede aramaya başladı, ancak sonuç alamadı. Çorum, köpeğinin evinin çevresinden tek başına ayrılıp gitmeyeceğini, bu nedenle çalınmış olabileceğini iddia etti. Daha önce de 'Boncuk' ve 'Tarçın' isimli 2 köpeğinin daha çalındığını ileri süren Çorum, köpeklerini bulup getirene ödül vereceğini ifade etti.
`EVİMİN BAHÇESİNDEN 3 KÖPEĞİM ÇALINDI´
Öğle saatlerinde köpeğin kulübesinde olduğunu anlatan Hasan Çorum, "Bu benim evimin bahçesinden çalınan 3´üncü köpeğim oldu. Bir ay önce de Boncuk ve Tarçın isimi köpeğim 3 gün arayla çalındı. Bu 2 köpek serbestti ve `dışarı çıkıp, kaybolmuş olabilir´ diye düşündük. Ancak Fındık, kulübesine zincirle bağlıydı ve zincir çıkartılmıştı, köpeğimi alıp gitmişler. Herhangi bir yırtıcı hayvanın alması da söz konusu değil, korunaklı bir yuvası var. Zaten yırtıcı bir hayvan gelmiş olsa bu hayvanın zinciri tekrar böyle kulübeye konmaz. Merak ettiğim konu ise bir ay içinde 3 tane hayvanı benim kapımın önünde kim alıyor? Biz Sinop´ta kapımızı, penceremizi kilitlemeyiz, her şeyimiz açıktır. Ben şimdi annem ve babamı nasıl bırakayım? Çünkü köpeğimi bu kadar rahat bir şekilde çalan kişi ya da kişiler, benim evime girip herhangi bir kişiye de zarar verebilir. Anne ve babam 80 yaşında, çok tedirginim. Ayrıca köpek, tavuk fark etmez, bunlar da evimizin bireyi. Annem köpekler kayboldu diye ağlıyor. Neden insanları tedirgin ediyorlar, köpeği çalan kişi hangi akla mantığa dayanarak çaldı? Çalan kişi gelip bana köpeği çok sevdiğini ve beğendiğini söyleseydi ben ona da bulurdum. Bu tamamen hırsızlık" dedi.
`KÖPEKLERİMİ BANA GETİRSİNLER´
Köpeğinin satılmış olabileceğini ifade eden Çorum, "Bu köpeği çalan kişi sattı diye düşünüyorum. Alan kişi lütfen şöyle düşünsün burada aileler üzülüyor. Yaşlı insanlar tedirgin oluyor. Lütfen bu kişi bana ulaşsın. Ben köpeğimi bulana ödül de veriyorum. Köpeğimi getiren olursa bin TL, eğer köpeği kimden aldığını söylerse de 5 bin TL ödül veriyorum. Rica ediyorum, köpeklerimi gören ve duyan varsa bana getirsin, onlara ödül vereceğim. Açık ve net söylüyorum, benim kapımın önündeki canlıyı kimse alamaz. Gerçekten çok üzüldüm. Anne ve babamın üzülmesi de beni çok etkiliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-03-10 08:28:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boyabat’ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Boyabat’ta bölgenin en büyük modern hayvan pazarı ...
Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı
Vakaların 4 kat arttığı Sinop'ta 'ayaküstü sohbet' uyarısı İş yerleri önlerindeki masa ve sandalyeler ise kaldırılacak İl ve ilçe girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak
YEREL HABERLER Vakaların 4 kat arttığı Sinop'ta 'ayaküstü sohbet' ...
Kaymakam Kini'den bayanlara çiçek
YEREL HABERLER Kaymakam Kini'den bayanlara çiçek
Polis ekipleri ceza için değil çiçek vermek için durdurdu
YEREL HABERLER Polis ekipleri ceza için değil çiçek vermek için ...
Validen gurbetteki Sinoplulara çağrı: "1 ay boyunca Sinop’a ziyaretlerini ertelesinler" Sinop’ta Kadınlar Günü'nde kadınlara özel kooperatif açıldı
YEREL HABERLER Validen gurbetteki Sinoplulara çağrı: "1 ay boyunca ...
Türkeli’de çam kese böceği ile mücadele başladı
YEREL HABERLER Türkeli’de çam kese böceği ile mücadele başladı
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor
YEREL HABERLER Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama ...