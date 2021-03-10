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Balıkçılık sektörüne 10,5 milyon avroluk dev yatırım Sinop’a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme, şoklama ve depolama tesisi kuruluyor

İHA

Balıkçılık sektörüne 10,5 milyon avroluk dev yatırım Sinop’a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme, şoklama ve depolama tesisi kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop’ta, 10,5 milyon avroluk bütçeyle balık işleme, şoklama ve depolama tesisi kuruluyor. Kurulacak tesisle Karadeniz’de balıkçılık ekosisteminin sürdürebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde yürütülen “Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle finanse edilerek hayata geçirilecek tesisin yer teslimi imza töreni yapıldı.
Sinop Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, su ürünlerinden elde edilen gelirin arttırılması amacıyla KUZKA öncülüğünde başlayan çalışmalara değinerek, “Su ürünlerinden elde edilen gelirin artırılması, su ürünleri ekosisteminin geliştirilmesi ve bölge özelinde Sinop’un cazibe merkezine dönüştürülmesi amacıyla 2012 yılında çalışmalara KUZKA öncülüğünde başladı. Bu amaçla Sinop’ta su ürünleri alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin ortak kullanımına yönelik su ürünleri işleme, şoklama ve depolama hizmetlerinin sunulacağı bir tesis tasarlandı. Hazırlanan proje 2014 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmuş ve destek almaya hak kazandı. 2018 yılında Proje Tanımlama Dokümanının onaylanmasına müteakip ihale hazırlık çalışmalarına geçildi. 2020 yılında da müşavirlik ve inşaat ihaleleri Ankara’da gerçekleştirildi” dedi.

“Sinop’un son 30 yıldaki en büyük yatırımı”
Sinop’a kurulacak 10,5 milyon avroluk tesisin son 30 yıl içerisinde en büyük yatırım olma özelliğini de taşıdığını söyleyen Vali Karaömeroğlu, “10,5 milyon avro bütçeyle kurulacak bu tesis, son 30 yıl içerisinde Sinop ilinde yapılan en büyük yatırımlardan birisidir. Kalkınma ajansımızın öncülüğünde yürütülen projenin Sinop Valiliği, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi ve Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi ortak olarak yer almaktadır. Yaklaşık 30 ayda tamamlanması planlanan projemizin yer teslimi, müşavirlik ihalesini alan firma tarafından müteahhit firmaya yapılmıştır. Yakın bir zamanda Sinop OSB’de temeli atılacak tesisin 18 ayda tamamlanmasını bekliyoruz. Projenin kalan 12 ayında ise teknik yardım faaliyetleri devam edecek. 2023 yılı ortalarında da tesisimizin tamamlanarak su ürünleri sektörünün hizmetine sunulmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Projenin Sinop’a hayırlı olmasını temenni eden Vali Karaömeroğlu, projenin gerçekleşmesinde çok büyük emekleri olan başta KUZKA olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Karadeniz balıkçılık sektörü sürdürülebilir ekosisteme kavuşacak”
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, “Proje ile amacımız su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde bölgemizde sürdürülebilir ekosistemin yakalanmasıdır. Dünya genelinde su ürünleri verilerine baktığımızda 2018 yılında üretimin 178,5 milyon ton civarında olduğunu görüyoruz. Birincil satışlar 401 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Üretimin bir miktarı ise ikincil bir işleme tabi tutularak ekonomiye artı katma değer sağlıyor. Buradan elde edilen 164 milyar dolarlık kısım ise ihraç ediliyor. Dünya’daki 178,5 milyon ton balıkçılık üretiminin 96,5 milyon tonu avcılık, 82 milyon tonu ise yetiştiricilikle elde ediliyor. Küresel trende bakıldığında avcılık seneler içerisinde dalgalanma gösterirken yetiştiricilik düzenli ve keskin bir artış gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Deniz ürünlerinin yüzde 80’ini Karadeniz’den sağlanıyor”
Deniz ürünleri avcılığının yüzde 7080’inin Karadeniz’den sağlandığını vurgulayan Genel Sekreter Genç, şöyle konuştu:
“Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de su ürünleri sektörü her geçen gün gelişmektedir. 2018 yılı TUİK verilerine göre ise avcılıkla ve yetiştiricilikle yapılan üretim miktarı birbirine oldukça yakındır. Toplamda yaklaşık 630 bin ton su ürünleri üretimi yapılmıştır. Karadeniz balıkçılıkta çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de en çok avcılığı yapılan hamsi ve diğer deniz ürünlerinin bazı türlerinin tamamı, bazı türlerin ise büyük çoğunluğunun Karadeniz’de avlanmaktadır. 2000 yılı sonrasında toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 7080’inin Karadeniz’den sağlandığını görüyoruz. Önceden ülke içerisinde daha çok iç sularda yetiştiricilik yapılırken son yıllarda denizlerde yapılan yetiştiriciliğin hızlı bir artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre ise önümüzdeki yıllarda su ürünleri yatırımlarının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda yetiştiricilik üretiminin gelecekte artmaya devam edeceği ve toplam üretim içerisindeki payının yükselmesi bekleniyor”

“2012 yılında bir fikirle ortaya çıkan projenin bu yıl ihale edilmesini planlıyoruz”
KUZKA öncülüğünde 2012 yılında fikir aşaması ile başlayan projenin 2014 yılında Rekabetçi Sektörler Programından destek almaya hak kazandığını ifade eden Genç, şunları kaydetti: “2018 yılı sonunda AB Komisyonu tarafından onaylandı. 2020 yılı müşavirlik ve inşaat ihalelerinin yapıldığı bir yıl oldu. Teknik yardım ve mal alımı ihalelerinin hazırlık çalışmaları devam etmekte olup 2021 yılında ihale aşamasına geçilmesi planlanmaktadır. Sinop’ta öne çıkan turizm ve su ürünleri sektörlerinde ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesini odağına alan projemizin, işletmelerin rekabet gücünün, verimliliğinin ve pazarlama etkinliklerinin artırılmasına, arge ve teknoloji altyapısının oluşturulmasına, istihdam imkanlarının geliştirilmesine, işletmeler arası iş birliği düzeyinin artırılmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ayrıca su ürünlerinde çeşitlilik, katma değer, farkındalık artışı sağlanarak Sinop’un su ürünlerinde sektörü yönlendiren merkezi bir il konumuna getirilmesi hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

“Mega proje 30 ayda hizmete sunulacak”
Sinop’ta yapılan en büyük bütçeli yatırımlardan biri olan projenin uygulama süresinin 30 ay olduğuna dikkat çeken KUZKA Genel Sekreteri Genç, şunları söyledi: “Projemizin ilk ayağında Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 20 dönüm alanda su ürünlerinin işleme, şoklama ve depolama hizmetlerine yönelik bir tesis inşa edilecek. Sinop ilimiz başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmeler proje ile kurulan ortak kullanım tesisinden faydalanacak ve rekabet güçlerini artıracaklar. İşletmelerin üretim ve pazar koşullarının iyileştirilmesine, mevcut ve muhtemel pazarlar ile entegrasyon sağlanmasına katkı sağlayacak tesis ile su ürünlerinde ticarileştirilebilir ürün sayımızı artırmış olacağız. Projenin ikinci ayağında su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek üzere KOBİ Destek Merkezi kurulacak. Bu merkezde sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin üretim ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Projenin üçüncü ve son ayağında ise Ajansımız faaliyet Bölgesinde turizm sektörde rekabetçiliğin artırılması amacı ile TR82 Bölgesi turizm master planı, destinasyon tanıtım stratejisi ve kümelenme yol haritası hazırlanacak. Ayrıca, ilimizde ilk defa iki alanda kapsamlı destinasyon alan planlaması yapılacak, bu vizyon projeler ile Sinop destinasyonu daha da güçlenecek.”
Genç, 2023 yılı ortasında tamamlanması planlanan işletmenin, Sinop özelinde tüm Karadeniz Bölgesinin hizmetine sunulmasını hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından, 10,5 milyon avroya mal olacak, tamamlandığında 3 bin ton deniz ürünleri işleme, şoklama ve depolama kapasitesine sahip olacak tesisin yapılacağı alanın ilgili firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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