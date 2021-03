BEKADER’den skandal 'Papa' puluna tepki

– Genel merkezi Sinop’ta bulunan Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyareti için bastırdığı Türkiye’yi parçalamaya yönelik imalarda bulunan bir harita içeren skandal pula tepki gösterdi.

Bölücülük peşinde koşanların sonuçsuz kalacağını vurgulayan BEKADER Genel Başkanı Fatih Candar Can, “’Papa’nın Irak ziyaretinde ortaya çıktı ki, Barzani yönetimi birçok ilimizi de dahil ettikleri sözde kürdistan haritası propagandasıyla hatıra pulu bastırmış. Bu vatanın sınırları masa başında çizilmedi. Misakı Milli sınırlarımız bizim namusumuzdur. Gücü yeten varsa gelsin değiştirsin. Bölünme hayali ve düşüncesi içerisinde olanlar mahvı perişan olacaklardır” dedi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara fırsat verilmeyeceğini dile getiren Fatih Candar Can, “Kürt akrabalarımız var, arkadaşlarımız var, aynı toprak üzerinde et ve tırnak gibiyiz. Aynı vatanda aynı toprağı paylaşıyor, aynı havayı soluyoruz. Ey bölücülük propagandası yaparak, ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, bizler için yok hükmünde olan pul sahtekârları! Şunu iyi bilin, gözümüzde pul kadar değeriniz yok! 15 Temmuz’da 1 dolarlarıyla fitne sokup ülkemizde kaos oluşturmaya kalkanların sonları neyse, sahte pul koleksiyonu ile ortalıklarda dolaşıp sınır çizenlerin sonları da aynı olur. Dünya şunu artık iyi bilmelidir! Çılgın Türkler var ya, hani şu çılgın Türkler; ‘Bir gece ansızın gelebilir’” diye konuştu.

