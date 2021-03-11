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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta engellilere yönelik proje destek başvuruları başladı

İHA

Sinop’ta engellilere yönelik proje destek başvuruları başladı

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından (İŞKUR) 2021/2. dönem engellilere yönelik proje destek başvurularının başladığını duyurdu.
Yapılan duyuruda 2021/2. dönem kendi işini kurmak isteyen engelliler için verilen destekler şu şekilde yer aldı:
“Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin TL.
İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin TL.
Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin TL”
3 kalemde toplamda 65 bin TL’ye kadar destekleme sağlanabildiğini belirten İŞKUR Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, “Proje başvuruları, kurumumuzun internet adresinde yayınlanan başvuru rehberinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak, 11 Mart16 Nisan tarihleri arasında edevlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden son başvuru tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Son başvuru tarihinden sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir” dedi.

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