Sinop’ta 24 litre etil alkol ele geçirildi

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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafında 24 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kent merkezinde bir iş yerinde etil alkol yapıldığının belirlenmesi üzerine ekiplerce şüphelerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan takip sonucunda olayla ilgili Erfelek ilçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 24 litre etil alkol ele geçirildi” denildi.

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