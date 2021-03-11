Sinop'ta 88 araç trafikten men edildi

Sinop Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 2021 yılı Şubat ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2021 yılı Şubat ayında 15 bin 733 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop’ta 88 aracın trafikten men edildiği, 36 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi. 673 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 259 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 35 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 42 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 123 kişiye muayene yaptırmamaktan, 10 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 19 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 8 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 30 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 6 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 217 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2021 yılın Şubat ayında yaşanan kazalarda, 17 kişinin yaralandığı, 22 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.

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