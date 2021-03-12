Çevrimiçi slogan yarışmasının kazananı Sinop’tan

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen çevrimiçi slogan yarışmasının kazananı ‘Şehadet ile yükseldi sancak ezeli toprak ebedi hak’ sloganı ile Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mertcan Tuna oldu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda vatan, millet, devlet, istiklal ve tarih şuurunun yaşatılması amacıyla 14 Ocak12 Mart tarihleri arasında çevrimiçi slogan yarışması düzenlendi. 59 ilin öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen yarışmada Bakanlıkça oluşturulan jüri dereceye giren ilk üç sloganı belirledi.

Buna göre, Türkiye birincisi: ‘Şehadet ile yükseldi sancak ezeli toprak ebedi hak’ sloganı ile Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mertcan Tuna; Türkiye ikincisi: ‘Ocakta helal, sancakta hilal, yurtta istiklal’ sloganı ile İstanbul Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Aydın; Türkiye üçüncüsü: ‘Çelik gibi iman, cennet gibi vatan, şanlı bayrağım, ebediyyen dalgalan’ sloganı ile Kütahya Spor Lisesi öğrencisi Mehmet Eren Erdoğmuş oldu.

Türkiye birincisine dizüstü bilgisayar, ikincisine masaüstü bilgisayar, üçüncüsüne ise tablet bilgisayar hediye edildi. İl birincilerine ise, katılım belgesi, şilt ve Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eseri öğrencilere törenle teslim edilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderildi.

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