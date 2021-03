19 yaşındaki Aziz, 193 kiloya ulaştı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta 19 yaşındaki Aziz Eskici, 193 kiloya ulaştı. Artık yürümekte bile zorluk çeken Eskici, zayıflayıp yaşıtları gibi gezmek, Fenerbahçe forması ile futbol oynamak istediğini söyledi.

Sinop´ta çocukluğundan beri kilo problemi olan Aziz Eskici, 193 kiloya ulaştı. Artık yürümekte bile zorlanan ve rahat nefes alamayan Eskici, defalarca doktora gitti. Eskici, diyetlerle kilo veremeyeceğini ve cerrahi operasyonun şart olduğunu öğrendi. Eskici, zayıflayıp yaşıtları gibi gezip, Fenerbahçe forması ile futbol oynamanın hayalini kuruyor. Maddi imkansızlıktan dolayı oğlunu tedavi ettiremeyen Sami Eskici ise destek bekliyor.

`5 DAKİKA YÜRÜYÜNCE 15 DAKİKA DİNLENMEM GEREKİYOR´

Çocukluğundan beri kilo problemi olduğunu anlatan Aziz Eskici, "Şu anda 193 kilodayım. Doktorlara da başvurdum ama artık onlar da diyetle kilo veremeyeceğimi, cerrahi müdahalenin şart olduğunu söylediler. Bizim maddi durumumuz elverişli olmadığı için ameliyat ücretini karşılayamıyoruz. Şu an gençliğimin baharındayım, ben de istediğimi giymek istiyorum. Rahat rahat dolaşmak istiyorum. En önemlisi de rahat nefes almak istiyorum. 5 dakika yürüyünce 15 dakika dinlenmem gerekiyor. Çünkü artık kilom vücuduma çok ağır geliyor. Bir an önce bu eziyetten kurtulmak istiyorum. Fenerbahçe formasını giyip, halı sahada top oynamak istiyorum. Lütfen bana destek olun" dedi.

`ÇOCUĞUMUN SAĞLIĞINI VE GELECEĞİNİ KURTARMAK İSTİYORUM´

Kendisi de 152 kilo olan Sami Eskici, oğlu için yardım istedi. Eskici, "Şu an benim de zaten durumum belli, ben de bu sıkıntıyı yaşıyorum. Çocuğumun da yaşamasını istemiyorum, çok uğraştım ama olmadı. Aynı sıkıntıları benim çocuğum da yaşıyor. İleride de yaşayacak. Benim yaşadıklarımı o yaşasın istemiyorum. Durumum yok, sadece çocuğumun sağlığını ve geleceğini kurtarmak istiyorum. Çocuğuma hem anne hem babayım, oğlumun tüp mide ameliyatı olması gerekiyor. Benim maddi olarak gücüm buna yetmiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

