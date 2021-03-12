Sinop’ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı

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Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 41 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 15, Erfelek'te 7, Durağan'da 9 , Gerze'de 4, Boyabat'ta 5, Merkez'de ise 1 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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