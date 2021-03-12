Sinop'un yeni gözdesi 'mavi yemiş'

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki üretici tarafından 25 dekar arazi üzerine kurulu bahçede yetiştirilen 'mavi yemiş' ile ilk etapta 1,5 ton ürün alınması hedefleniyor.

İlçeye bağlı Çatakörencik köyünde, iki üretici tarafından 25 dekar arazi üzerine kurulu bahçede yetiştirilmeye karar verilen mavi yemişin aynı zamanda kooperatif kurularak yaygınlaşmasını istediklerini belirten üretici Kadir Demirel, özellikle Karadeniz’in yüksek rakımlı bölgelerinin mavi yemiş yetiştirmekte elverişli olduğunu belirterek, “Mavi yemişi 5 çeşit olarak diktik. Erkenci ve geç çeşitleri var. Yüksek rakım bitkisi bunlar. Yaptığımız araştırmalar sonrası bu meyvenin bölgemiz için de uygun olduğu tespit edildi. Sonrasında kurum müdürleri ve iş insanlarının destekleriyle bahçemizde kurulumu gerçekleştirdik. Dekar başına 4 bin dolar civarında maliyeti tutuyor. İlk hasadı 2022 Haziran ayında alacağız" dedi.



"Kooperatif kurmayı planlıyoruz"

Türkeli, Ayancık, Çatalzeytin gibi sahil ilçelerde mavi yemiş üreticiliğinin yaygınlaşması ve bilinirliğini artırmak için kooperatif kurmayı planladıklarını ifade eden üretici Kadir Demirel, “Yetiştiriciliği özenle ve dikkatli yapıldığı takdirde önemli bir gelir kaynağı sağlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle mavi yemiş pazarının da genişletmek ve gençlere iş sahası oluşturmak anlamında geleceği olan bir üreticilik alanı olduğunu düşünüyorum. Kilogramı 120 liradan satılan bir ürün. Tüm emeklerin karşılığını bulduğu güzel bir iş imkanı” ifadelerini kullandı.

Demirel, “Bu ürün 2000 yılından itibaren ülkemizde de yetiştirilmeye başlandı. Karadeniz'in ekolojik yapısı meyvenin yetişmesine oldukça uygun olduğu için son yıllarda üretimde bir artış söz konusu. Türkiye'de ve dünyada özellikle dondurma, pasta, meyve suyu, çay ve unlu mamuller yapımında ve ilaç sanayisinde kullanılıyor" diye konuştu.

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