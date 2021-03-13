Sağlık-İş Sinop’a yeni başkan

Türk İş Konfederasyonu’na bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlıkİş) Sinop İl Başkanlığı’na Muhittin Durdu atandı. Durdu, genel merkez tarafından Sinop il ve ilçelerini kapsayacak şekilde il başkanı olarak görevlendirildi.

1961 yılından bu yana sağlık işçilerinin haklarına yönelik faaliyet gösteren sendikanın Sinop il başkanlığına atanan Muhittin Durdu daha önce de kendisi gibi kamu da çalışan işçilerin hakları için mücadele vermişti.

Halen Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nde sürekli işçi olarak çalışan Başkan Durdu, "Yeni bir tarz ve farklı bir anlayışla, daha tutarlı ve ilkeli olarak, tüm işçi kardeşlerimin haklarını koruyabilmesi ve taleplerinin yerine getirebilmesi amacıyla Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Sinop il Başkanlığı’na atanmış bulunmaktayım. Dün olduğu gibi bundan sonra da ‘işçi hakları mücadelesinde’ sizlerin de desteğiyle hep birlikte onurlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Şimdiden destek veren tüm işçi kardeşlerime teşekkür ederim” dedi.

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