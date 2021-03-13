Türkeli'de peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi'ndeki inşaatı tamamlanan caminin peyzaj projelendirme çalışmaları da tamamlandı.
Türkeli Belediyesi'nin desteğiyle, hayırsever vatandaşların yardımıyla başlanılan Gemiyanı Mahallesi Cami inşaatı tamamlandı.
Yapımı tamamlanan caminin Türkeli Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmalarının yapılabilmesi için başlanılan peyzaj projelendirme çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yapmış olduğu açıklamada, camii ve peyzaj çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, halkımızın hizmetine sunulacağını belirtti.
Gemiyanı Mahallesi Camisi'nde görev yapacak imam hatibinin atamasının yapıldığı, yapılacak çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının akabinde 9 Nisan'da açılışının planlandığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.