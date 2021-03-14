Tamir etmek istediği kepçenin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Hakan AKGÜN/GERZE (Sinop), (DHA)SİNOP'un Gerze ilçesinde tamir etmeye çalıştığı kepçenin altında kalan operatör Çağrı Can Çevikbaş (28), hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan iş makinesi operatörü Çağrı Can Çevikbaş, dün, izinli olarak gittiği Sinop'un Gerze ilçesinde tamir etmek için arızalı kepçenin altına girdi. Bu sırada kepçe aniden hareket etti, Çevikbaş altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çevikbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
BAŞKAN DEVECİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, acı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Deveci mesajında, "Atakum Belediyesi ailesi ne yazık ki genç bir ferdini kaybetti. Temizlik İşleri Müdürlüğü emekçimiz Çağrı Çevikbaş, dün akşam geçirdiği kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Hakan AKGÜN
2021-03-14 16:16:28
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