Sinop’ta HES kodu sorgulaması

Korona virüs vakalarının tırmandığı Sinop'ta şehir girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı.
Sinop'ta vaka sayıları artmaya devam ediyor. Geçen hafta vaka sayısı 100 bin nüfusta 314,15 olan Sinop’ta bu rakam 345.56'ya yükseldi. Ekipler vaka artışının önüne geçmek için denetimleri sıklaştırdı. İl ve ilçe girişlerinde 24 saat süreyle HES kodu sorgulaması yapılıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.