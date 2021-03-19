Sinop'ta korona önlemleri: Banklar kaldırıldı

Sen de mi uşak!

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Türkiye’de vaka artışında 2. sırada olan ve çok yüksek risk grubunda yer alan Sinop’ta vaka artışının önüne geçebilmek için ilave tedbirler alınıyor.

Sinop’un Durağan ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında fiziksel mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ilçede vaka artışı nedeniyle cadde, park ve sokaklardaki oturma bankları kaldırılmasına karar verdi.

Banklar belediye ekiplerince kaldırılarak götürüldü.

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