Türkeli'de yol çöktü

Sen de mi uşak!

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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Düzler köyü yolunda bulunan menfezde tahribat yaşanması nedeniyle yol çöktü.

İlçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkiindeki orman deposu yolu üzerinde bulunan eski menfez yapısının yıllar içerisinde meydana gelen tahribatları neticesinde yol çöktü. Ulaşıma kapanan köy yolu, İlçe Özel idaresi ve belediyeye ait iş makineleri ile sabah saatlerinde beton boru yerleştirilerek müdahale edilmesiyle geçici geçiş yolu sağlandı.

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