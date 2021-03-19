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Sinop’ta tarihi restorasyon Maviş: “Birçok restorasyon projesinde yapamadığımız şeyi biz Sinop'ta yaptık”

İHA

Sinop’ta tarihi restorasyon Maviş: “Birçok restorasyon projesinde yapamadığımız şeyi biz Sinop'ta yaptık”

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Sinop'ta 1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 1999 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ile İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incelemede bulundu.
Restorasyon projesini yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Milletvekili Nazım Maviş gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevinin tarihi dokunun aslına uygun şekilde restore edildiğini ve tarihi yapının orijinal güzelliğinin ön plana çıkarılması için titiz bir restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

"Sinop'un marka değerine katkı yapacak"
Tarihi cezaevinin Sinop’un marka değerine çok önemli katlılar sağladığını belirten Maviş, “Çok ciddi maliyetler ile yapılan bu restorasyon sürecinin hangi aşamada olduğunu biz de bugün arkadaşlarımızla birlikte yerinde görmek istedik. Hem Avrupa Birliği temsilcisi arkadaşlarımız hem de müteahhit firmanın temsilcisi arkadaşlarımız şu ana kadar geldiğimiz süreçte ilgili detaylı ve teknik bilgiler verdiler. Koruma kurulu tarafından yapılan revize çalışmalar ile proje yürüyor. Bu bize şunu kazandırıyor: Yani başlangıçta hiç değişmeyecek katı ve esnekliği olmayan bir süreç yerine, karşı karşıya kalınan yeni durumlara karşı ama koruma kurulunun gözetimi denetimi izniyle yürüyen bir süreç var. Bu orijinalin ortaya çıkması ve orijinal yapının korunabilmesi açısından çok önemli. Birçok restorasyon projesinde yapamadığımız bir şeyi biz Sinop'ta yaptık. Restorasyon süreci devam ederken ziyaretçi kabulümüz de devam ediyor. Her ne kadar süreç ilerlediği için belki ziyaretçilerimiz o ilk geldiklerinde ki rahatlıkla gezmeye bilirler ama en azından restorasyon devam ederken Sinop'a cezaevi nedeniyle oluşacak turist sirkülasyonunu engellemek açısından ve yapılanı bir tarafıyla da sivil bir denetime açmak açısından da bu önemli. Vatandaşlarımız ziyaretlerini yapabiliyorlar. Güzel bir çalışma yapılıyor. Bir sloganımız vardı yola çıktığımızda marka şehir Sinop demiştik. Sinop'un marka değerine, tarihi cezaevinin bugüne kadar yaptığı katkının çok üstünde yeni bir katkı daha yapacağından kuşku duymuyorum” dedi.

“Projede öyle bir şey yok”
Restorasyon sonrası tarihi yapının içinde sergi salonu ve ufak sanat etkinlikleri için bir ortam oluşturacaklarını belirten Maviş, “Restorasyon sonrası cezaevinin yeni yüzünde olacak olan var olanın çok dışında şeyler değil. Bazen çok spekülatif şeyler çıkıyor ortaya. Yani proje kapsamında olmayan, bizim de çok müsaade etmeyeceğimiz, yani bir vatandaş olarak bir siyasetçi olarak müsaade etmeyeceğimiz şeyler konuşulabiliyor. Var olan dokunun dışında çok fazla bir değişiklik yok projede. Var olan dokunun orijinalini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yer yer işte kulağımıza geliyor ‘otel yapılacak’ diye. Projede öyle bir şey yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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