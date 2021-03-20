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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta oto fareleri iş başında

İHA

Sinop’ta oto fareleri iş başında

Sinop’ta aynı günde 3 farklı otoda hırsızlık vakası yaşandı.
Sinop’ta otomobillerde teyp, ses sistemi gibi yükte hafif para değeri yüksek malzemeleri çalan şahıslar her yerde aranıyor. Polis ekipleri, zanlıların bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızların hedefinde olan araçlar ise modeli düşük olan otomatik kilit sistemi olmayan araçlar oldu.
Edinilen bilgiye göre, oto hırsızlık vakalarından biri İncedayı Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halinde olan Hüseyin Terzi’ye ait otomobilde meydana geldi. Terzi, kendine ait aracını akşam saatlerinde oturduğu apartmanın önüne park ederek eve girdi. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobilin kapılarını açarak içerisinde bulunan teyp, kaynak makinesi gibi aletleri alarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Hüseyin Terzi, aracın kapılarını açık olduğunu görünce durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta parmak izi çalışması yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler hırsızların kimliğini tespit etmek için olay yerlerindeki iş yeri ve binaların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan, kente aynı gün içinde farklı araçlarda da aynı hırsızlık olayının yaşandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hüseyin Terzi vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken olayı şöyle anlattı:
”Akşam işten geldim aracımı kapının önüne park ettim ve evime gittim. Sabah işe gitmek için aşağı indiğinde aracımın kapılarını açık buldum acaba kendim mi açık unuttum diye düşündüm hemen aracın içine baktım. Bir baktım ki teyp çalınmış aracın bagajında kaynak makinalarım vardı onlar alınmış. Arabada ses sistemim vardı onu da almaya çalışmışlar ama ağır olduğu için onu alamamışlar. Sonra hemen polisi aradım ekipler geldiler parmak izi falan aldılar soruşturma başlatıldı. İnşallah kısa zamanda yakalanır. Gün içerisinde benim gibi başka hırsızlık olaylarının olduğunu da öğrendim. Vatandaşlar hırsızlık olayları konusunda dikkatli olsunlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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