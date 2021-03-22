Sinop’ta bir okula korona karantinası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'ta bir okulda yeni tip korona virüs vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtilirken, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.