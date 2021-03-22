Sinop’ta bir okula korona karantinası

Sinop'ta bir okulda yeni tip korona virüs vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtilirken, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.