Vali Karaömeroğlu: "Geçen sene 400 bin fidan diktik, bu sene 300 bin fidan dikmeyi amaçlıyoruz"

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Geçen sene 400 bin fidan dikimi yaptık, bu sene 300 bin fidan dikmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Sinop’ta 2126 Mart Orman Haftası çeşitli etkinliklere sahne oldu. Hafta kapsamında ilk olarak Sinop Hükümet Konağı önünde Vali Erol Karaömeroğlu tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına meyve fidanı dağıtıldı. Ardından Vali Karaömeroğlu hafta kapsamında bir özel okul bahçesine gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Fidan dikim programı öncesi öğrencilerle bir araya gelen Vali Karaömeroğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Vali Karaömeroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ile okul bahçesinde fidan dikip, ilk can suyunu verdiler.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, "Geçen sene 400 bin fidan dikimi yaptık. Bu sene 300 bin fidan dikmeyi amaçlıyoruz. Şu ana kadar 50 bin fidan diktik, geri kalan 250 bin fidanı da bir ay içerisinde toprakla buluşturacağız" diye konuştu.

Fidan dikim etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve öğretmenler katıldı.

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