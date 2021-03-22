Sinop´ta dev dalgalar karayoluna taştı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta fırtına nedeniyle 3 metreyi bulan dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna taştı. Aniden adeta göle dönen yolda kalan sürücüler panik yaşarken, o anlar da kameraya yansıdı.
Karadeniz´deki fırtına nedeniyle oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgalar, Bülent Ecevit Caddesi´nde, kayalıkları aşıp yola ulaştı. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgarın taşıdığı dalgaların bir anda yolu kapladığını gören sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan paniği çevredeki vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-03-22 15:02:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.