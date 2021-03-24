Emekli ormancıdan “Toprak Yeşerince" kitabı

Sinop’ta emekli olduktan sonra içindeki orman ağaç sevgisi ölmeyen emekli ormancı tecrübelerini ve yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını kitaplaştırdı. Meslekte geçen zamanını, tecrübelerini ve yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını kitaplaştıran emekli ormancı Hikmet Kaya, “Toprak Yeşerince" ismini verdiği kitabıyla genç ormancılara da yol gösteriyor.

Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden Emekli ormancı Hikmet Kaya, meslekte geçen zamanını, tecrübelerini ve çalışma hayatında resmettiği ağaçlandırma çalışmalarının önceki hali ile sonraki hallerini “Toprak Yeşerince" ismini verdiği kitabında birleştirdi. Emekli olduktan sonra da içindeki ağaç ve orman sevgisinin bitmediğini söyleyen Kaya, gelecek nesillere örnek olması açısından böyle bir çalışma yaptığını söyledi. Kaya, "Boyabat’ta 25 sene ağaçlandırma şefliği yaptım. Boyabat’ta 1960 yılında başlayan ilk ağaçlandırma çalışmalarını görev yaptığım süre içinde önceki halleriyle sonraki hallerini resimlendirmiştim. 2002 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra da ağaç sevgim bitmedi. Ne yapabilirim diye düşündüm ve meslek hayatımda yaptığım ağaçlandırma konusunda edindiğim tecrübelerimi ve görev yaptığım süre içinde önceden resmettiğim ağaçlandırma çalışmalarını bir kitapta birleştirerek gelecek nesillere hediye etmek istedim. Boyabat’ın evveliyatındaki durumu ile şimdiki durumunu mukayese etmeleri açısından gelecek nesillere bir hediyem olsun diye düşündüm. Kitabımda yapılan ağaçlandırma çalışmalarının önceki hali ile yeni hallerini gösteren 250 adet çekmiş olduğum fotoğraflar var. Elimden geldiğim kadarıyla toparladım ve 'Toprak Yeşerince' adlı kitabımı bastırdım" dedi.

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