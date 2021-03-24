Emekli ormancıdan “Toprak Yeşerince" kitabı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli ormancıdan “Toprak Yeşerince" kitabı

İHA

Emekli ormancıdan “Toprak Yeşerince" kitabı

Sinop’ta emekli olduktan sonra içindeki orman ağaç sevgisi ölmeyen emekli ormancı tecrübelerini ve yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını kitaplaştırdı. Meslekte geçen zamanını, tecrübelerini ve yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını kitaplaştıran emekli ormancı Hikmet Kaya, “Toprak Yeşerince" ismini verdiği kitabıyla genç ormancılara da yol gösteriyor.
Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden Emekli ormancı Hikmet Kaya, meslekte geçen zamanını, tecrübelerini ve çalışma hayatında resmettiği ağaçlandırma çalışmalarının önceki hali ile sonraki hallerini “Toprak Yeşerince" ismini verdiği kitabında birleştirdi. Emekli olduktan sonra da içindeki ağaç ve orman sevgisinin bitmediğini söyleyen Kaya, gelecek nesillere örnek olması açısından böyle bir çalışma yaptığını söyledi. Kaya, "Boyabat’ta 25 sene ağaçlandırma şefliği yaptım. Boyabat’ta 1960 yılında başlayan ilk ağaçlandırma çalışmalarını görev yaptığım süre içinde önceki halleriyle sonraki hallerini resimlendirmiştim. 2002 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra da ağaç sevgim bitmedi. Ne yapabilirim diye düşündüm ve meslek hayatımda yaptığım ağaçlandırma konusunda edindiğim tecrübelerimi ve görev yaptığım süre içinde önceden resmettiğim ağaçlandırma çalışmalarını bir kitapta birleştirerek gelecek nesillere hediye etmek istedim. Boyabat’ın evveliyatındaki durumu ile şimdiki durumunu mukayese etmeleri açısından gelecek nesillere bir hediyem olsun diye düşündüm. Kitabımda yapılan ağaçlandırma çalışmalarının önceki hali ile yeni hallerini gösteren 250 adet çekmiş olduğum fotoğraflar var. Elimden geldiğim kadarıyla toparladım ve 'Toprak Yeşerince' adlı kitabımı bastırdım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta haftalar sonra düşüş yaşandı
YEREL HABERLER Sinop’ta haftalar sonra düşüş yaşandı
Sinop’ta denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti
YEREL HABERLER Sinop’ta denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe ...
Dalgıçlar, denizden 51 kilo olta kurşunu çıkardı
YEREL HABERLER Dalgıçlar, denizden 51 kilo olta kurşunu çıkardı
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü savrulup, yayaya çarptı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü savrulup, ...
Başkan Ayhan ‘Su Manifestosu’na imza attı Başkan Ayhan İzmir’de
YEREL HABERLER Başkan Ayhan ‘Su Manifestosu’na imza attı Başkan ...
Sinop´ta dev dalgalar karayoluna taştı
YEREL HABERLER Sinop´ta dev dalgalar karayoluna taştı
Sinop’ta dev dalgalar oluştu
YEREL HABERLER Sinop’ta dev dalgalar oluştu
En yaşlı il Sinop’ta yaşlıların enerjileri yüksek
YEREL HABERLER En yaşlı il Sinop’ta yaşlıların enerjileri yüksek
Vali Karaömeroğlu: "Geçen sene 400 bin fidan diktik, bu sene 300 bin fidan dikmeyi amaçlıyoruz"
YEREL HABERLER Vali Karaömeroğlu: "Geçen sene 400 bin fidan diktik, ...
Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi
YEREL HABERLER Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop Limanı'na ...
Sinop’ta bir okula korona karantinası
YEREL HABERLER Sinop’ta bir okula korona karantinası