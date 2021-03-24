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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Helesa" Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne girdi

İHA

"Helesa" Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Sinop’a özgü eski bir denizci geleneği olan “Helesa” bir diğer adı ile “Sellime Çıkma” geleneği Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne girdi.
Sinop Belediyesi, Hemşehrilik ve Dostluk Derneği, Yardımsevenler Derneği öncülüğünde her ramazan ayının on beşinci gününden sonra büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen “Helesa” Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne alındı.
Sinop'ta asırlardır sürdürülen "Helesa" geleneği kapsamında özel hazırlanmış gemi maketi ile çeşitli maniler söyleyerek kent sokaklarında dolaşan grup bahşiş kutularıyla öğrenciler için yardım topluyor. İnanışa göre Helesa Şenliği'nin çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop Limanı'na sığınan gemicilerden kaldığı rivayet ediliyor. Haftalarca mahsur kalınca erzakları tükenen tayfaların, bir filikayla kente gelip ellerinde fenerle evleri dolaşarak "Helesa, yelesa, heyemola yusa, yusa hop" şeklinde mani söyleyerek yardım topladığına inanılıyor. Kentte uzun yıllardır düzenlenen "Helesa Şenliği" bu hikayeye dayandırılarak yaşatılıyor.
Konuyla ilgili Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı açıklamada, "Helesa Sinop'a özgü ama ünü Sinop'u da aşan bir yardımlaşma geleneği. İnanışa göre; fırtınadan kaçıp Sinop'a sığınan, haftalarca burada kalıp erzakı tükenen gemi tayfası, filikayı süsleyerek ellerinde fenerlerle kentte maniler söyleyerek dolaşıyor halktan erzak ve yardım talebinde bulunuyor. Yardımsever Sinop halkı da tayfaya kimi erzak veriyor kimi de peçetelere sararak maddi yardımda bulunuyor. Bu yardımlaşmayı Sinop halkı o günden bugüne her Ramazan ayının on beşinci günü yapılan etkinlikle yaşatıyor. Helesa Sinop Belediyesi, Hemşehrilik ve Dostluk Derneği, Yardımsevenler Derneği birlikteliği ile her yıl daha da büyük coşkuyla gerçekleşiyor, gelenek kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Bu değerli geleneğimizi daha da büyük kitlelere ulaştırma adına Sinop Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum; belediyemiz destekleri ve Sinoplu belgesel yönetmeni Fahri Tanır yönetmenliğinde çekimleri beş yılda tamamlanan Helesa Belgeseli ile Helesa Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültürel Miras Listesi'ne girdi. Başta değerli yönetmen Fahri Tanır ve bu önemli gelişmeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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