4´üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

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Deniz ÖZEN/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta 5 katlı binanın 4´üncü kat penceresinden düştüğü öne sürülen İmihan Gökoğlu (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sularında Fatih Caddesi´nde meydana geldi. İmihan Gökoğlu, iddialara göre 5 katlı apartmanın 4'üncü kat penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Gökoğlu´nun düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökoğlu, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Gökoğlu´nun ölümüyle ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2021-03-25 12:12:49



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