Kaymakam Kini'den yaşlılara yakın ilgi

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, 1824 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.
1824 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçe merkezinde ikamet eden yaşlılara ziyarette bulundu.
Kaymakam Kini, “Hayat bir bakıma başlı başına bir yolculuktur. Bu hayat yolculuğunda yaş almış büyüklerimiz aslında milletimizin de hafızasıdırlar. Toplumumuzun hafızası olan büyüklerimizle sohbet etmek, kendileriyle bir araya gelmek esasen ülkemizin mazisi ile atisi arasında bir köprü kurabilmektedir. Bu sebeple biz de bugün Zübeyde ve Seher ninelerimizi ziyaret ederek Karadenizimizin göz bebeği olan Türkeli ilçemizin dününü ve bugününü kendilerinden dinleyerek yaşam yolculuğunda biriktirdikleri hatıralarına konuk olduk” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.