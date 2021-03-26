Karantinada olması gerekirken pazarda

Korona virüslü olduğu söylenen pazarcı, ambulans yerine Orman İşletme Müdürlüğü’nün pikabıyla götürüldü.

155 Polis İhbar Hattı'na ilçe Cuma Pazarı'nda satış yapmaya gelen bir satıcının korona virüslü olduğu şeklinde yapılan ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Korona virüslü olan ve karantinada olması gereken satıcının, pazara gelip satış yapmak istemesiyle ihmaller zincirinin meydana gelmesi de kaçınılmaz oldu.

Her geçen gün vaka sayısının artış gösterdiği ilçede, Cuma Pazarı'nda yaşanan bu olaydan haberdar olan pek çok vatandaş “Ya bu şahıs sebze, meyve almak için tezgâhına gelen bir kişiyle temas etmiş ise onların akıbeti ne olacak?” diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, polis ihbar hattına, “Pazar yerinde satış yapmakta olan şahsın korona virüslü olduğu ve karantinada olması gerektiği fakat şahsın pazarda tezgâh başında satış yaptığı” şeklinde ihbarda bulunulduğu, ardından güvenlik güçlerinin vatandaşı gözetim altına alarak, konuyu Gerze Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerine ilettiği öğrenildi.

Şikâyet edilen ve hasta olduğu ileri sürülen şahsın Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından gözetim altına alınmak yerine Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir pikapla alınması şaşkınlık oluşturdu.

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