Sinop'ta 5 personelin testi pozitif çıktı, sosyal tesis kapatıldı



Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Sinop´ta, 5 personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri kapatıldı.

Nüfusa oranla en fazla vaka görülen illerden Sinop´ta denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile cumartesi yasağının kalkmasından sonra İl Özel İdaresi yemekhanesi, personeline yemek vermeye başladı. Bir süre sonra yemekhanede görev yapan çalışanlarından bazıları rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerin ardından 5 personelin Kovid19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri kapatıldı, personeller ise tedavi altına alındı. DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2021-03-26 21:53:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.