Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza

Sinop'un Türkeli ilçesinde av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında gece usulsüz avlanan 3 şahsa cezai işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sorumluluk alanı bölgesinde av koruma kontrol denetimlerine devam ediyor.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen av koruma kontrol faaliyetleri sırasında, Türkeli avlaklarında gece usulsüz avlanan 3 şahıs hakkında idari işlem uygulandı, 1 adet takozsuz tüfek ve fenere de el konuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.