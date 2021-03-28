Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza

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Sinop'un Türkeli ilçesinde av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında gece usulsüz avlanan 3 şahsa cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sorumluluk alanı bölgesinde av koruma kontrol denetimlerine devam ediyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen av koruma kontrol faaliyetleri sırasında, Türkeli avlaklarında gece usulsüz avlanan 3 şahıs hakkında idari işlem uygulandı, 1 adet takozsuz tüfek ve fenere de el konuldu.

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