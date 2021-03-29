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‘Mahir Kaymakam’dan şehit, öksüz ve yetim çocukları için proje

İHA

‘Mahir Kaymakam’dan şehit, öksüz ve yetim çocukları için proje

Sinop Dikmen Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir şehit, öksüz ve yetim çocuklarını mutlu etmek için “Sen Gül Dünya Gülsün Projesi”ni başlattı.
Proje hakkında bilgi veren Dikmen Kaymakamı Mahir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir” diyerek şunları söyledi: “Bir çocuğu mutlu edebilmek çok kolay, gönlüne girebilmek çok zordur. Fakat çocuklarımıza önemli ve özel olduğunu hissettirdiğimiz an da o çocuğun kalbini kazanmış oluruz. Gayemiz; aile ve eğitim hayatları boyunca şehit, yetim ve öksüz çocuklarımızın daima yanında olmak, onların dertleriyle dertlenmek, sevinçlerini ve mutluluklarını paylaşarak gönüllerimiz arasında köprüler kurmaktır. Çocuklarımızın bir gülümsemesinin bize en değerli hediye olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz kesinlikle bilmeliyiz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Projemiz kapsamında şehit çocukları, öksüz ve yetim çocukların doğum günlerini makamda kutlayacağız. Salgın dolayısıyla çocuklarımız dışarı çıkamıyor, arkadaşlarıyla oyunlar oynayamıyor, parklarımızı şenlendiremiyor zor bir süreçten geçiyoruz inanıyorum ki aşılama çalışması sonrası ülke olarak bu süreçten de güçlenerek çıkacağız. Pandemi dolayısı ile tedbirlere uyarak etkinliklerimizi yapıyoruz. İlçemizde yaşayan çocuklarımıza yönelik sosyal ve eğitim projelerimiz devam edecek.”

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