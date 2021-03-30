Vali Karaömeroğlu: "Sinop’ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaömeroğlu: "Sinop’ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var"

İHA

Vali Karaömeroğlu: "Sinop’ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var"

Sinop valisi Erol Karaömeroğlu, ”Sinop’ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var" dedi.
İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak ve yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan "kırmızı çizgi” etkinliği Sinop'ta da yapıldı. Etkinlik kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.
Trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak ve yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan "Yaya güvenliği kırmızı çizgimiz" kampanyası kapsamında Sinop'ta etkinlik yapıldı. Bu etkinlikle sürücülere “Yayalar kırmızı çizgimizdir” denildi. Etkinlik kapsamında Vali Erol Karaömeroğlu, emniyet birimleri, jandarma birimleri ve öğrencilerin de katılımıyla adliye sarayı yanında bulunan yaya geçidindeki çizgilerden bir tanesini kırmızıya boyadı. Yaya önceliği kampanyası kapsamında yapılan etkinliğe ilgi büyük oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan ettiğine dikkat çekerek, ”Öncelik hayatın mottosuyla 2019 yılı yay a öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. 2. Ekim'de de 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' farkındalık çalışmasını yaya geçitlerinde yapmıştık. Bugün de 'Yayaların güvenliği kırmızı çizgimizdir' mottosuyla tüm Türkiye çapında hepimiz sahadayız. Sinop’ta yaya konusunda bir bilinç var, insanlara saygı var. Sürücüler de yaya ayağını yaya geçidine bastığı anda durmak zorunda" diye konuştu.
Etkinlik sonrası polis ekipleri yaya geçidinde durdurduğu sürücülere etkinlik hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.
Etkinliğe Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, jandarma ekipleri kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor
YEREL HABERLER Türkeli sahil yolu çalışmalarında ilk kazma vuruluyor
Türkeli İlçe Stadı'nda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Türkeli İlçe Stadı'nda çalışmalar başladı
‘Mahir Kaymakam’dan şehit, öksüz ve yetim çocukları için proje
YEREL HABERLER ‘Mahir Kaymakam’dan şehit, öksüz ve yetim çocukları ...
Sinoplu 80’lik çilingir gençlere taş çıkartıyor
YEREL HABERLER Sinoplu 80’lik çilingir gençlere taş çıkartıyor
Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza
YEREL HABERLER Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza