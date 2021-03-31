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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinoplu balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı

İHA

Sinoplu balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı

Sinoplu balıkçılar balık av sezonundan istediği verimi alamadı.
Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala Sinoplu balıkçılar balık sezonunu değerlendi. Sinoplu balıkçılar hem denizlerdeki balık durumu hem de hava şartları nedeniyle bu sezon istedikleri verimi alamadıklarını belirttiler.
Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Sinoplu balıkçılar bu yıl pandemi ve denizlerdeki balık durumu ile hava şartları nedeniyle kötü bir av sezonu geçirdiklerini söyledi.
Balıkçıların bul yıl istedikleri gibi bir av sezonunu yaşayamadığını söyleyen balıkçı Adnan Demir, ”Bu sene balık sezonu isteneni fazla vermedi. Büyük kayıklar olsun, küçük kayıklar olsun sezon çok verimsiz, düşük bir vaziyette devam etti. Hamsi ince olduğundan dolayı kısıtlamalar geldi. Hamsi zaten o kısıtlamada kendini kaybetti gitti. Onun için balıkçılarımız fazla bir kazanç sağlayamadılar" dedi.
Denizde yakalanan balık miktarının azaldığını belirten Demir, "Şu anda Karadeniz de balık durumu zayıf. Hele de eskilere kıyaslarsak aşırı derecede düşük. Balıklar büyüme açısından oldukça zayıf ve ufaklar. Artık deniz kirliliğinden mi denizde yem mi kalmadı ne ise balıklar eskisi gibi irileşmiyorlar. İklim değişikliklerinin de tabi bunda etkisi var. Onun içinde verim gayet düşük" diye konuştu.
Gelecek sezondan umutlu olduklarını söyleyen Demir, ”Önümüzdeki sezon için umutlar tükenmez. Biliyorsunuz deniz dokuz doğurur diyorlar Allah'tan umut kesilmez. Seneye belki hamsi biraz daha iri olur, palamut biraz daha bol olur ucuz olur vatandaşımız da bol bol yer inşallah. Bu korona işi de biter inşallah. Av yasağına 15 gün kaldı. Tezgahlardaki balıklar bundan sonra azalmaya başlar. Bundan sonra ufak kayıklar başlar, onların da fiyatı yüksek olur. Vatandaşlarımız balık varken bol bol tüketsin" şeklinde konuştu.
Bu sezon uygulanan hamsi yasağını değerlendiren balıkçı Hasan Yusufoğlu ise ”Bu sene palamut baştan kendini çok güzel gösterdi ama kendini avlattırmadı. Palamut avı umduğumuz gibi geçmedi. Hamsi de yine aynı oldu. Hamsiyi yasakladılar, yasak bittikten sonra da bir randıman almadık. Onun haricinde mezgit biraz hareketliydi. Mezgit de bir on gün daha böyle gider diye tahmin ediyoruz. Umduğumuz gibi bir sezon geçmedi" açıklamasında bulundu.
Pandeminin balıkçıları da olumsuz etkilediğine değinen Yusufoğlu, "Sezonun kötü geçmesinde pandeminin de etkisi var. Pandemi nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkmadılar. Sinop zaten yaşlı kesim. Kısıtlama saatleri vardı, o saatlerde balık hallerine gelmediler. Pandemi dolayısıyla vatandaşlar korkudan gelip alışveriş yapamadılar. Bereketli bir sezon geçiremedik. Umduğumuz gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

“Hamsi var ama ince”
Denizlerdeki balık durumunu da değerlendiren Yusufoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Denizde balık durumuna gelince hamsi aşırı derecede var ama hamsi ince. Yasak olduğu için tutturmuyorlar zaten. Onun için de kayıklar zaten paydos ettiler. İstavrit de güzel olmadı yani gırgır tekneleri de bu sene iyi bir sezon geçiremedi. Ama yine herkes masrafını aldı. Buna da şükür.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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