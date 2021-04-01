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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta esnaflar aylar sonra dükkân açtı

İHA

Sinop’ta esnaflar aylar sonra dükkân açtı

Sinop’ta yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan tedbirler kapsamında açılan lokanta, kafe ve kıraathaneler müşteri kabul etmeye başladı.
Vaka oranı haritasına göre kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli iller' arasında bulunan Sinop’ta, sadece paket ve 'gel al' şeklinde hizmet veren restoran lokanta ve kafeler, yeni düzenlemeyle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Sinop’taki restoran ve kafe işletmecileri kısa süreli alınan bu açma kararının bir çözüm olmadığını söyledi.
Salgından en çok etkilenen kurumlardan biri olduklarını vurgulayan lokantacı Birol Çil, ”Bu karar yeterli değil ancak bu karar dükkanların Ramazan ayından sonra tam kapasiteli açılması için bir umut kapısı oldu” dedi.
Pandemi kurallarına uyarak hizmet verdiklerini söyleyen Çil, ”Kararın ardından lokantamızı açtık. Tüm personelimiz masalarımızı kurduk ve hazırlıklarımızı tamamladık. Sıcak çorbamızı çıkardık. Ancak vatandaş çok tedirgin. Önceden müşterilerimiz burada yemek için can atıyorlardı. Şimdi burada yiyen müşterilerimiz bile çekiniyorlar korkuyorlar, burada yemiyorlar. Kapalı ortama girmeyelim diye korkuyorlar. Bu bir çözüm değil. Ramazan ayında tekrar kapanacağız, kafalar allak bullak. Tam açıldık vatandaş alışacak derken on gün sonra tekrar kapanıyoruz. Gidişatımız iyi değil. Ramazan'dan sonra Allah büyük. Umarız korona virüs kontrol altına alınır" dedi.

130 gündür kapalı olan kıraathanelerde açıldı, çaylar demlendi
Sinop’ta 130 gün aranın ardından işletmelerini açıp müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan kıraathane işletmecisi Yılmaz Karataş, alınan karara şaşırdıklarını söyledi. Karataş, "Uzun zamandır açılmayı bekliyorduk. Alınan kararlara şaşırdık. On gün için açılmasını beklemiyorduk. Çok zor süreçten geçiyoruz. Müşterilerimiz de bizleri özlemişler. Kıraathanemizi açınca hemen geldiler. Bir bardak çay içmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattılar" şeklinde konuştu.
Kıraathaneye gelen müşteriler de arkadaşlarıyla birlikte çay içmeyi özlediklerini belirttiler.

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