İmsakiye de teknolojiye yenik düştü

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan imsakiyeler günümüz teknolojisine yenik düştü.

Eskiden her esnafın Ramazan ayı gelmeden bastırıp dağıttığı imsakiyeler, teknolojiyle birlikte unutulmaya başlandı. Teknolojinin her alanda kullanılıyor olması da imsakiyelere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Kentte uzun yıllardır matbaacılık yapan Hasan Demirci, eskiden Ramazan öncesi imsakiye bastırmak için yoğunluk yaşandığını, şimdilerde ise imsakiyeye olan ilginin azaldığını söyledi.



“imsakiyeyi artık hatır işi bastırıyorlar”

Esnafın Ramazan ayında mutlaka bastırdığı imsakiyelerin hem teknolojik hem maddi sorunlardan dolayı artık bastırmadığını belirten Demirci, “Eskiden çok yüksek oranda imsakiye bastırılıyordu. Şimdi oldukça düştü. Önceden bakkalından, berberine, marketinden, şirketine kadar herkes bastırıyordu. Önceki yıllarda Ramazan öncesi imsakiye mesaimiz olurdu 20 30 bin tane imsakiye basardık. Esnafa imsakiye bastırmak isteyip istemediklerini sorduğumuzda artık imsakiyenin kendileri için külfet olduğunu söylüyorlar. Bu sene bir kaç kişiye söyledik onlar da beni kırmadıkları için bastırdılar. İmsakiyeyi hatır işi bastırıyorlar artık, konu komşu sorduğu zaman yok demesinler diye. Bu sene en fazla bin beş yüz tane imsakiye bastırdık. Eskiye nazaran durum çok kötü. Her geçen gün durum kötüye gidiyor" dedi.

Demirci “Hem teknoloji hem de hayat şartlarından dolayı imsakiye dönemi bitmeye başladı. Şu anda teknoloji ilerlediği için imsakiyeye bakan yok. Esnaf maddi kısmını düşünüp bastırmıyor, vatandaş da artık teknolojiden dolayı ihtiyaç duymadığı için artık pek önemsemiyor diye düşünüyorum. Vatandaş hem cep telefonundan hem internetten ihtiyacını gideriyor" diye konuştu.



“Matbaa sektörü zor durumda”

Matbaacılık sektörünün artık bitmek üzere olduğunu söyleyen Demirci, "Sene başlarında takvim basıyorduk, o da bitti. Önceki yıllarda 2030 bin takvim basıyorduk. Hatta takvim basmaya yetişemediğimiz için ikinci makine almıştık. Şimdilerde ise bunlar hep unutulmaya başladı. Bu yıl iki tane takvim bastık. Onlar da hatır işi bastırıyorlar. Matbaacılık sektörü artık bitiyor" şeklinde konuştu.

