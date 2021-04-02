Balıkçıların yanına uçurumdan karaca düştü Montunu sarıp görevlilere teslim etti

Sinop’ta uçurumdan deniz kenarına düşerek yaralanan karacanın yardımına balıkçılar koştu. Balıkçılar üzerindeki kıyafet ile yaralı karacayı sararak kayaların arsından çıkardıktan sonra tedavi için ekiplere teslim etti. Ayaklarından yaralanan karaca tedaviye alındı.

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı İdemli Viyadüğü mevkiinde balık tutmaya giden Mustafa Kemal Çavdar balık tuttuğu sırada bir anda kayalıkların olduğu alanda ses duydu. Sesin geldiği alana doğru bakan Çavdar, yerde yaralanmış bir karacanın yattığını gördü. Üzerinden paltosunu çıkarak karacayı saran Çavdar, karacayı kucağını alarak güvenli bölgeye çıkardı. Burada jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Çavdar ayaklarından yaralanan karacayı kucağında yola kadar çıkarttıktan sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri kayalıklardan düştüğü tahmin edilen karacayı tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Kemal Çavdar, "Biz arkadaşlarla balık tutmaya gelmiştik. Oltamızı attık balık gelmeyince eşyalarımızı toparlayıp dönecektik bu sırada arkamızda kayaların orda bir ses duyduk. Sesin geldiği alana doğru baktık. Karacanın yerde yattığını gördüm çok üzüldüm. Kıyafetimi çıkararak hemen onu sardım ve güvenli bir yere çıkardım. Olayı hemen jandarmaya bildirdim. Jandarma geldi, onlara teslim ettik. İnşallah iyileşmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.